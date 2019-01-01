Глава Пермского края посетил производственную площадку ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Сегодня в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» состоялось выездное заседание Совета директоров предприятий Индустриального района города Перми, в работе которого принял участие врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин. Об этом сообщает пресс-сслужба предприятия.

Делегация посетила несколько производственных объектов на предприятии, в том числе, центральный пункт управления и тепловую электростанцию собственных нужд. Кроме того, в ходе визита состоялась презентация нового электрообессоливающего блока на установке АВТ-5.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Сергей Андронов обсудили результаты деятельности завода, инвестиционные проекты и перспективы развития промышленной кооперации в регионе.

Установка АВТ-5 введена в эксплуатацию в 1969 году. Проектная мощность установки — 450 нм3/ч, после реконструкции — 660 нм3/ч. В рамках реализации инвестиционного проекта в 2019 году установка дооборудована блоком ЭЛОУ. Новый объект обеспечил увеличение объемов по переработке сырья на 220 тыс. тонн в год и повышение энергоэффективности процесса обессоливания нефти на 26%.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

на правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.