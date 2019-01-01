Власти Перми планируют усилить контроль за оплатой парковки Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская дирекция дорожного движения планирует закупить мобильные комплексы фотовидеофиксации для контроля оплаты парковки в центре города. Максимальная цена двух комплексов составит 2,2 млн руб., сообщает «Рифей-Пермь».

По словам начальника дорожной дирекции Максима Киса, предложение о выделении средств на покупку ещё двух автомобилей с фотовидеофиксацией направлено в формирующийся сейчас проект городского бюджета. Поставщика планируется определить в конце августа. Победителю аукциона необходимо будет поставить комплексы фотовидеофиксации в течение двух месяцев после заключения контракта.

Напомним, осенью в Перми городские власти планируют расширить зону платной парковки. Так, платными могут стать кварталы по улицам Газеты Звезда, Глеба Успенского в районе кинотеатра «Кристалл», а также по улице Пионерской и по улице Пушкина. При этом в самом центре Перми стоимость парковки вырастет до 25 рублей в час. Это касается парковок на территории, ограниченной улицами Попова, Пушкина, Сибирской и Монастырской.

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