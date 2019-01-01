1 сентября в Перми запретят продажу алкоголя Поделиться Поделиться Твитнуть

В День знаний на территории Пермского края, в том числе Перми, вновь запрещается розничная продажа алкогольной продукции.

Нарушение ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 тыс. руб. до 4 тыс. руб., на юридических лиц — от 30 тыс. руб. до 40 тыс. руб.

Напомним, запрет установлен постановлением правительства Пермского края от 10 октября 2011 года.

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