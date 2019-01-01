Колонии Пермского края возобновляют длительные свидания с осуждёнными Поделиться Поделиться Твитнуть

С 24 августа 2020 года в учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю с благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой будут вновь разрешены длительные свидания с учётом обязательного соблюдения требований.

Требования для родственников осуждённых, прибывших на свидания:

— наличие справки об отрицательном результате обследования мазка методом ПЦР на новую коронавирусную инфекцию, выполненного аккредитованной лабораторией с печатью медицинской организации, проведенными не более чем за три дня до даты предоставления длительного свидания;

— наличие заполненного опросного листа об отсутствии контакта с больными или лицами с подозрением на новую коронавирусную инфекцию;

— отсутствие признаков острого респираторного заболевания и повышенной температуры тела;

— наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки).

При этом предоставление длительных свиданий будет осуществляться строго по предварительной записи по телефону.

Данные послабления не будут распространяться на учреждения, где введён карантин.





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