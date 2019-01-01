Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Поговорили культурненько «Экспертный клуб» вспомнил о «пермской культурной революции» Поделиться Поделиться Твитнуть

Владимир Бикмаев

На втором заседании «Экспертного клуба» под председательством историка Игоря Кирьянова обсудили традиционную пермскую тему: «Прикамье — культурная столица или промышленный регион?»

Формулировка, вынесенная в повестку, была сознательно провокационной: на её принципиальную некорректность так или иначе обращали внимание все выступающие. Так, заведующий кафедрой философии и культурологии Пермского государственного института культуры Олег Лейбович в своём выступлении назвал эту дилемму ложной и указал на то, что с 2009 — 2010 годов, когда в Перми гремели «культурные войны», мы уже получили некоторый опыт, свидетельствующий о том, что культуры без промышленности не бывает — и наоборот, а что здесь первично, что вторично, спорить бессмысленно. Культуролог призвал искать точки роста, которые надо «подкармливать и поливать тёплой водичкой», создавать внятную стратегию развития территории, чтобы впредь не стагнировать и не обсуждать на протяжении десяти лет одно и то же.

То, что тема заседания клуба звучит не слишком свежо для пермской повестки, было видно по всем выступлениям. Запальчивости и публицистического блеска, сопровождавших споры на сходные темы во времена губернаторства Олега Чиркунова, не наблюдалось. Выступления были корректными и предельно лицеприятными, острых тем никто не касался. «Завод Шпагина», на территории которого проходят заседания клуба, был едва упомянут. Все друг другу улыбались, все со всеми соглашались.

Основной доклад делал доцент Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Олег Лысенко, который ещё в 2014 году вместе с коллегой Оксаной Игнатьевой провёл исследование о восприятии пермяками «культурной революции» и её отдельных проектов. Результаты соцопросов за прошедшие пять лет не обновлялись. Думается, сегодня данные были бы иными. Так, учёные в 2014 году выяснили, что Теодор Курентзис известен пермякам гораздо меньше, чем «красные человечки». Сегодня вряд ли они получили бы такие же результаты.

Да что говорить: ведь 2014 года, как сказала в своём выступлении профессор ПГНИУ Галина Янковская, это «два губернатора и одна Украина назад».

Как и многие другие выступающие, Янковская посетовала на отсутствие диалога интеллектуального сообщества с представителями власти. По словам Янковской, власть не создаёт драйверы для интеллектуальной и креативной деятельности — как в гуманитарной, так и в технической сферах. Кстати, на заседании клуба власть тоже отсутствовала; министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский узнал о встрече от корреспондента «Нового компаньона» и сообщил, что его не приглашали, так что адресаты эти реплики не услышали.

Пафос большинства выступлений сводился к тому, что современные модели развития городов не подразумевают ставок на что-то одно — культуру или промышленность. Конкуренция между городами идёт по всем фронтам одновременно, и тут выигрывают те, у кого есть продуманная стратегия развития.

«Что будет с Пермью? — вопрошал отсутствующих представителей власти «человек-СМИ» Владимир Прохоров. — Пермь — город доживания? Город образования и медицины? Город, предоставляющий всей России услуги интернета? Если будут смыслы у города, всё будет в порядке и с долинами малых рек, и с «Заводом Шпагина». Где концепция Перми? Не будет её — так и будем мучить друг друга воспоминаниями о культурном проекте Чиркунова».

Депутат гордумы Надежда Агишева напомнила о креативных индустриях и о том, что в депрессивных территориях культура может стать подспорьем не только для морального состояния населения, но и для экономики. Внятная стратегия помогла бы это использовать, — и Надежда Агишева в очередной раз призвала создать культурную политику региона.

Как всегда, красиво и аргументировано выступила директор Музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева. По её мнению, надо проводить грань не между культурой и промышленностью, а между развитием и развлечением. Современное искусство она предлагает рассматривать не как развлечение, а как инструмент развития, который решает «веер задач» — повышает креативность, политическую осознанность, критическое мышление людей. По её мнению, за последние шесть лет Пермь ушла в архаику и провинциальность, и нам остро нужны модернизационные процессы в культуре.

«Амбиции, патриотизм — это всё внутри культурной политики, — сказала директор музея. — Нам нужны люди, которые понимают, что это такое». По мнению Наили Аллахвердиевой, в условиях авторитарной власти чиновниками становятся не по принципу компетентности, а по принципу лояльности, поэтому нужно делать ставку на решения, которые принимаются в экспертном сообществе — властные решения принимаются некомпетентно.

Подавляющее большинство собравшихся представляли гуманитарную сферу. От лица промышленности выступали двое — Александр Тартаковский и Алексей Инюткин, оба из «Лукойла», а первый ещё и бывший министр промышленности Пермского края. Понятно, что численный перевес гуманитариев, да ещё и поднаторевших в устных выступлениях, сказался на общем информационном фоне встречи. Александр Тартаковский напомнил собравшимся о печальном опыте Кизела, чтобы проиллюстрировать тезис о первичности промышленности над культурой:

«Если не будет предприятий, не будет и образования, больниц и театров. Людей не будет». Эту очевидную, но не исчерпывающую мысль было бы легко оспорить: там, где нет больниц, университетов, театров и прочих благ цивилизации, не так-то просто развивать промышленность, потому что профессионалы туда не поедут.

Но никто не стал ввязываться в дискуссию. Все всем улыбались, все перед всеми расшаркивались, фуршет был отменный, да ещё и под живую музыку. Интеллектуалы были рады возможности собраться — давно в Перми такого не было.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.