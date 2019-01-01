Дмитрий Махонин: «Строительство детского сада на Вышке-2 планируется завершить в ноябре» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В ходе рабочей поездки в Мотовилихинский район Перми глава Пермского края Дмитрий Махонин проверил, как идут работы по сооружению нового корпуса детсада №411 «Планета Здорово». По плану его воспитанниками станут 350 ребят, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

В нынешнем своём состоянии сад занимает два корпуса, которые не вмещают всех воспитанников. После появления нового корпуса дети 3​–7 лет из микрорайона Вышка-2 будут​ посещать​ садик по месту жительства,​ частично будут устроены и дети до 3 лет.

Корпус детского сада возводится в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России.​ Всего из краевого и федерального бюджетов на финансирование строительства направлено более 277 млн руб. Сейчас подрядчик ведёт монтаж инженерных сетей, утепление фасадов, работы по устройству кровли и установке окон на втором этаже. Готовность объекта составляет 49%. Объект планируется сдать к концу года. После этого объект пройдёт лицензирование и затем откроет свои двери для малышей.

Дмитрий Махонин особо отметил, что все работы ведутся без нарушения сроков. «В ноябре подрядчик обещает садик сдать: подрядчик опытный, работы идут в графике. Благодаря таким компаниям​ масштабная​ программа по строительству детских садов в Пермском крае имеет все шансы быть реализованной. Мы со своей стороны и дальше будем следить и контролировать, как идут работы», — подчеркнул​ глава региона.

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