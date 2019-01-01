Состоялся автопробег, приуроченный к Дню флага и присвоению Перми звания «Город трудовой доблести» Поделиться Поделиться Твитнуть

В субботу, 22 августа, в России отмечается День государственного флага. К празднованию присоединились активы местных отделений партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардии» — они выступили инициаторами ряда традиционных и новых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

По центральным улицам Перми двигалась колонна автомобилей, украшенная российскими флагами и наклейками «Пермь — город трудовой доблести». Также участники автопробега на площади в центре города раздали жителям ленты-триколоры.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев отметил, что 22 августа россияне отмечают праздник, посвящённый одному из важнейших государственных символов. «День российского флага — ещё одно напоминание о том, как крепко мы любим нашу Родину, как важно быть верным идеалам Отчизны, защищать её суверенитет, хранить память о героических страницах истории России», — подчеркнул Григорьев.

Также в этот день в муниципалитетах Прикамья «единороссы» раздали несколько тысяч лент-триколоров.

День российского флага утверждён указом президента страны в 1994 году. Он посвящён возрождённому флагу Российской Федерации — национальному триколору.

Впервые бело-сине-красный флаг был поднят в XVII веке на первом русском военном корабле — «Орёл». С тех пор у нашей страны не раз менялся флаг. Но 22 августа 1991 года на чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято решение вернуться к трёхцветному символу.

Белый цвет нашего флага символизирует мир, чистоту и совершенство. Синий — веру и верность. Красный — кровь, пролитую за Отечество.

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