Михаил Суслов ПГНИУ возобновит обзорные экскурсии по кампусу и иммерсивные спектакли Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский университет продолжит знакомить с историей вуза и приглашает всех желающих на обзорные экскурсии по кампусу. В программе запланированы иммерсивные спектакли, посвящённые 90-летию открытия пермской нефти и профессору Павлу Преображенскому.

По информации пресс-службы ПГНИУ, в прошлом году на обзорных экскурсиях в университете побывали больше 600 человек, а на иммерсивных спектаклях только за два месяца (январь-февраль 2020 года) — 180 человек.

«Что было на месте университетского городка сто лет назад? Где на территории кампуса можно найти клад? Сколько огромных глобусов можно насчитать в университете? На эти и другие вопросы уже нашли ответ многие участники экскурсии», — рассказал начальник центра профориентации ПГНИУ Дмитрий Вершинин.



Экскурсии проводятся по предварительной записи.

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