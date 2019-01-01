Михаил Суслов Сроки открытия ТРЦ «Планета» перенесли на весну 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Сроки открытия крупнейшего в ПФО торгово-развлекательного центра перенесли с февраля на весну следующего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Исполнительный директор компании-инвестора ТРЦ — MALLTECH — Ярослав Халявин сообщил, что готовность объекта составляет 70%.



Это уже не первый перенос сроков сдачи. В апреле этого года компания официально объявила о переноси ввода объекта на февраль 2021 года. Тогда решение было принято из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране.

Напомним, изначально объект должен был быть полностью введён в эксплуатацию в конце 2020 года.



Отметим, что с декабря 2017 года на территории «Планеты» работает гипермаркет «Леруа Мерлен» (первая очередь ТРЦ).

Достигнута договорённость о размещении там гипермаркета «М.Видео», «Спортмастера», детского центра Baby Club, магазинов O’STIN и FUNDAY, а также кинотеатра объединённой сети «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино».

В ТРЦ «Планета» в общей сложности должны разместиться 185 магазинов и 19 точек общественного питания.

Генподрядчиком строительства является АО «Ренейссанс Констракшн».

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