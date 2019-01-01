Дмитрий Енцов журналист «Ростех» выделит «Мотовилихинским заводам» миллиардный кредит Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Госкорпорация «Ростех» предоставит ЗАО «СКБ» (входит в состав группы ПАО «Мотовилихиинские заводы») беспроцентный целевой заём в размере одного 1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба «Мотовилихинских заводов».

Средства будут выделены в рамках антрикризисной программы, направленной на сохранение единственного в России артиллерийского завода полного цикла.

Как отметили в пресс-службе, финансирование осуществляется несколькими траншами до конца года и направлено на исполнение обязательств по выполнению гособоронзаказа 2020 года, объём которого в два раза выше уровня прошлого года.

По программе гособоронзаказа этого года предприятие планирует отгрузку Министерству обороны РФ авиадесантной самоходной артиллерийско-миномётной установки «Нона-С», отремонтирует гаубицы «Мста-Б» и «Гвоздика», модернизирует машины реактивных систем залпового огня «Град».

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