Михаил Суслов В выходные в сотнях пермских домов пройдёт массовое отключение холодной воды Поделиться Поделиться Твитнуть

В выходные в районах Перми пройдёт отключение холодной воды в сотнях домов. На сетях водоснабжения планируется проводить аварийно-восстановительные и планово-ремонтные работ. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

В субботу, 22 августа, из-за аварийно-восстановительных работ весь день, с 10:00 до 19:00, холодной воды не будет в домах №№16, 18, 18а, 22, 22а, 24 и 26 на ул. Гусарова и в домах №№7, 9, 9б, 11, 13 на ул. Тбилисской. В этот же день с 9:00 до 18:00 краны пересохнут в домах на ул. А. Щербакова, 23 и Белозёрской, 13.

В связи с выполнением планово-ремонтных работ на сутки — с 15:00 22 августа до 15:00 23 августа — без холодной воды останутся жители домов на ул. Свиязева, Веры Засулич, Геологов, Камышловской, Карпинского, Глинки, Леонова, М. Власова, Норильской, Рязанской, Самолётной и Чердынской.

На сутки — с 9 утра субботы до 9 утра воскресенья — воду отключат в домах на ул. Ивана Франко, 47, Иньвенской, 13, 17 и Целинной, 11.

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