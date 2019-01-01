Елена Синица В Перми откроется обновлённая SMART-библиотека Поделиться Поделиться Твитнуть

В понедельник, 31 августа, открывается пермская SMART-библиотека.

Проект создаётся в бывшей библиотеке №3 в Мотовилихинском районе города. В библиотеке будут модульные зоны, которые смогут трансформироваться. Так, в зоне чтения можно будет также проводить мастер-классы, тренинги, просматривать различные театральные премьеры.

Кроме этого, в библиотеке будет возможность получить доступ к коллекциям электронных книг разных жанров: от беллетристики до учебников. Также читатели могут заказать литературу из книжной коллекции любой муниципальной библиотеки Перми. Работать библиотека будет по адресу ул. Крупской,79.

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