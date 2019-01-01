Дмитрий Енцов журналист В выходные в Перми прогнозируется погода с прояснениями Поделиться Поделиться Твитнуть

В ближайшие выходные, 22 и 23 августа, в Перми ожидается относительно прохладная погода, но с прояснениями.

Так, по прогнозу Гидрометцентра РФ, дневная температура не поднимется выше +17°. Более того, будет высокая вероятность осадков. Но, в отличие от предыдущих дней недели, прогнозируются прояснения.

В последующие дни в Перми должно стать чуть теплее, по крайней мере, выше +20°.

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