Михаил Суслов В Пермском крае выявили 58 новых случаев заражения COVID-19 за сутки Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае 21 августа зафиксировали 58 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 37 человек проходят лечение в больницах, 21 — на дому под наблюдением врачей.

Среди новых случаев — 20 мужчин, 37 женщин, один ребёнок.

Общее число инфицированных в Пермском крае за всё время достигло 7292. Сейчас лечение проходят 1845 пациентов, с начала пандемии скончались 318 пациентов.

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