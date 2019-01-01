Михаил Суслов
В Пермском крае выявили 58 новых случаев заражения COVID-19 за сутки
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По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае 21 августа зафиксировали 58 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 37 человек проходят лечение в больницах, 21 — на дому под наблюдением врачей.
Среди новых случаев — 20 мужчин, 37 женщин, один ребёнок.
Общее число инфицированных в Пермском крае за всё время достигло 7292. Сейчас лечение проходят 1845 пациентов, с начала пандемии скончались 318 пациентов.
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