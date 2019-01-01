Елена Синица Прокуратура выявила незаконную вырубку деревьев в центре Перми на 2,2 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

В ходе проведения проверки природоохранная прокуратура обнаружила незаконную рубку деревьев на муниципальном участке на ул. Николая Островского, 1, сообщает «Рифей» со ссылкой на прокуратуру Пермского края.

По предварительным расчётам, ущерб от указанных действий для городского бюджета составляет 2,2 млн руб. К таким выводам пришло управление по экологии и природопользованию администрации г. Перми.

Материалы проверки направлены в отдел полиции Ленинского района города Перми для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса РФ (незаконная рубка деревьев, совершённая в особо крупном размере).

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