Михаил Суслов В Пермском крае за сутки умерли два пациента с COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным регионального минздрава, за сутки в Прикамье зафиксировали две смерти пациентов с COVID-19.

Общее число умерших, таким образом, достигло 318. При этом 196 летальных исходов — от COVID-19, и 122 — от других болезней.

За сутки в лабораториях Пермского края проведено 3667 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего проходят лечение 1844 человека (1787 человек с коронавирусом, а также 57 пациентов с ОРВИ, пневмонией, по ним ожидается подтверждение на COVID-19).

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