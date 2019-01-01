Елена Лодыгина журналист Депутаты Пермской гордумы порекомендуют горадминистрации сдвинуть сроки аукционов на автобусное обслуживание Поделиться Поделиться Твитнуть

По итогам заседания временной комиссии по транспорту депутаты Пермской гордумы решили порекомендовать администрации Перми сдвинуть сроки проведения аукционов на выполнение регулярных перевозок общественным транспортом до тех пор, пока чиновники не подготовят всё необходимое оборудование и чётко не пропишут требования к транспортным средствам.

Такое решение было принято по итогам долгой дискуссии, возникшей вокруг пятилетних контрактов, аукционы пермская мэрия запланировала объявлять уже в конце августа — в начале сентября этого года. Однако горадминистрация не раз переписывала требования к автобусам. Поэтому перевозчики беспокоятся, что окончательную версию требований увидят только за четыре дня до начала аукциона, в результате чего не смогут участвовать в крупных лотах.

По словам главы департамента транспорта Перми Анатолия Путина, по итогам разыгранных «длинных» контрактов перевозчики смогут выйти на маршруты уже с 1 декабря 2020 года. Обновление подвижного состава запланировано на 1 января 2021 года. Как поясняют в городской администрации, все договорённости с заводами-производителями уже достигнуты, они готовы поставить новый транспорт в Пермь уже в декабре этого года. Речь идёт о 27 маршрутах и 243 транспортных средствах.

При этом требования к автобусам ужесточились. Транспортные средства должны быть не старше одного года, экологического класса «Евро-5», оборудованные для маломобильных групп граждан, а также оснащённые автоматизированной системой мониторинга пассажиропотока, валидаторами и медиапанелями. Срок поставки всего необходимого оборудования — март 2021 года.

Однако депутат Пермской гордумы Сергей Богуславский поинтересовался, есть ли смысл запускать новые автобусы при миллиарде убытков и оборудовать их системой мониторинга пассажиропотока спустя четыре месяца после того, как перевозчики приступят к работе.

На что Анатолий Путин пояснил, что все затраты по оснащению автобусов будут оплачиваться из бюджета 2021 года.

«Но если перевозчик планирует работать на длительных контрактах, то, может, к ним подготовиться? — предложил перевозчик Александр Стерлягов. — И как это сделать, если требования постоянно меняются? Весной мы видели одни требования, потом другие, когда аукционы объявят, требования могут оказаться вообще другие. Поэтому у нас просьба — сформулируйте требования к письменном виде. И как можно обеспечить подвижной состав такого высокого класса при таких выпадающих доходах?!»

На несоответствие сроков проведения аукционов указал и заместитель министра транспорта Пермского края Александр Клебанов, поинтересовавшись, как можно 28 августа объявлять аукционы, если конкурсная документация будет готова только 24 августа.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Гилязова заявила, что администрация Перми до сих пор не предоставила ТПП обоснования новых требований к транспортным средствам.

«Когда на заседании Торгово-промышленной палаты мы подняли этот вопрос: почему именно такие требования, и какие обоснования за ними стоят, что на линию не может выйти двухлетний автобус, нам ответили, что в администрации Перми так решили, и это вызывает недоумение. Почему конкурс объявляют в понедельник, а новые требования появляются в пятницу? На самом деле все эти действия ведут к вытеснению малого местного бизнеса с рынка, и всё рассчитано на то, чтобы уничтожить местных перевозчиков», — заявила Елена Гилязова.

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