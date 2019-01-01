Елена Лодыгинажурналист
Депутаты Пермской гордумы раскритиковали первые результаты новой транспортной реформы
Депутаты временной комиссии по транспорту Пермской гордумы 20 августа обсудили первые итоги реализации новой транспортной реформы в Перми, представленные за июнь и июль этого года.
По словам начальника департамента транспорта администрации Перми Анатолия Путина, изначально убыток от реализации новой транспортной модели, которая потребовала не только заключения новых контрактов, обновления подвижного состава, но и установки дополнительного оборудования, прогнозировался на уровне 780 млн руб. Однако, с учётом ситуации по коронавирусу, в конце года убыток может составить 1,9 млрд руб. Снижение финансовых результатов в пермской мэрии связывают с коронавирусом (снижением пассажиропотока), переходом на безналичную форму оплаты, развитием системы бесплатных пересадок и недобросовестностью перевозчиков по сбору платы за проезд.
По данным за июнь 2020 года, в Перми общественным транспортом было перевезено 9 млн человек (60% от запланированного показателя), в июле пассажиропоток вырос до 12 млн человек (75%). По словам Анатолия Путина, пока выводы по пассажиропотоку делать рано — реальная картина станет ясна по итогам августа.
Однако председатель временной комиссии, депутат Пермской гордумы Александр Филиппов заявил, что причиной увеличения убытков стали организационные вопросы. Порядка 30% маршрутов до сих пор не расторгованы. По словам депутата Пермской гордумы Сергея Богуславского, общественный транспорт до сих пор не оборудован датчиками учёта пассажиропотока, камерами видеонаблюдения. В итоге из-за недобросовестности подрядчиков по взиманию средств за проезд городской бюджет теряет деньги, а администрация Перми не предпринимает никаких мер для улучшения ситуации.
В ответ на это Анатолий Путин пояснил, что отклонение по показателям учёта пассажиропотока и безналичной оплаты произошло ещё и потому, что оборудование, установленное в транспорте, ещё не везде интегрировано в единый сервер. Все работы планируется закончить уже в августе.
По словам депутата Пермской гордумы Геннадия Сторожева, увеличение убытка было на самом деле ожидаемым, потому что предугадать пассажиропоток сегодня сложно.
«Снизить убытки в данном случае можно только одним способом: увеличив тариф, но это невозможно, либо возложить дополнительные расходы на городской бюджет», — предложил он.
Депутаты также потребовали от городской администрации объяснений, как сегодня в условиях пандемии чиновники собираются сокращать расходы и какие выводы по первым итогам уже сделаны.
«Ну давайте будем честны и откровенны, те отчёты, которые представлялись до увеличения тарифа, про 780 млн руб. мы уже слышали. Но обсуждая этот вопрос на одной рабочей группе, мы уже тогда понимали, что эти расходы возрастут. И эти расходы в данном случае принёс исключительно коронавирус. И в данном случае важно услышать, а что предпринято городской администрацией, руководством для сокращения этих расходов?» — спросила депутат Вероника Куликова.
Как пояснили в департаменте транспорта, в городской администрации в июле была проведена аналитика маршрутов и их загрузки с целью дальнейшей корректировки объёмов работы для сокращения расходной части. Новые коррективы начнут применяться, если с началом нового учебного года ситуация в общественном транспорте Перми не изменится.
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