Елена Лодыгина журналист Депутаты Пермской гордумы раскритиковали первые результаты новой транспортной реформы Поделиться Поделиться Твитнуть

Депутаты временной комиссии по транспорту Пермской гордумы 20 августа обсудили первые итоги реализации новой транспортной реформы в Перми, представленные за июнь и июль этого года.

По словам начальника департамента транспорта администрации Перми Анатолия Путина, изначально убыток от реализации новой транспортной модели, которая потребовала не только заключения новых контрактов, обновления подвижного состава, но и установки дополнительного оборудования, прогнозировался на уровне 780 млн руб. Однако, с учётом ситуации по коронавирусу, в конце года убыток может составить 1,9 млрд руб. Снижение финансовых результатов в пермской мэрии связывают с коронавирусом (снижением пассажиропотока), переходом на безналичную форму оплаты, развитием системы бесплатных пересадок и недобросовестностью перевозчиков по сбору платы за проезд.

По данным за июнь 2020 года, в Перми общественным транспортом было перевезено 9 млн человек (60% от запланированного показателя), в июле пассажиропоток вырос до 12 млн человек (75%). По словам Анатолия Путина, пока выводы по пассажиропотоку делать рано — реальная картина станет ясна по итогам августа.

Однако председатель временной комиссии, депутат Пермской гордумы Александр Филиппов заявил, что причиной увеличения убытков стали организационные вопросы. Порядка 30% маршрутов до сих пор не расторгованы. По словам депутата Пермской гордумы Сергея Богуславского, общественный транспорт до сих пор не оборудован датчиками учёта пассажиропотока, камерами видеонаблюдения. В итоге из-за недобросовестности подрядчиков по взиманию средств за проезд городской бюджет теряет деньги, а администрация Перми не предпринимает никаких мер для улучшения ситуации.

В ответ на это Анатолий Путин пояснил, что отклонение по показателям учёта пассажиропотока и безналичной оплаты произошло ещё и потому, что оборудование, установленное в транспорте, ещё не везде интегрировано в единый сервер. Все работы планируется закончить уже в августе.

По словам депутата Пермской гордумы Геннадия Сторожева, увеличение убытка было на самом деле ожидаемым, потому что предугадать пассажиропоток сегодня сложно.

«Снизить убытки в данном случае можно только одним способом: увеличив тариф, но это невозможно, либо возложить дополнительные расходы на городской бюджет», — предложил он.

Депутаты также потребовали от городской администрации объяснений, как сегодня в условиях пандемии чиновники собираются сокращать расходы и какие выводы по первым итогам уже сделаны.

«Ну давайте будем честны и откровенны, те отчёты, которые представлялись до увеличения тарифа, про 780 млн руб. мы уже слышали. Но обсуждая этот вопрос на одной рабочей группе, мы уже тогда понимали, что эти расходы возрастут. И эти расходы в данном случае принёс исключительно коронавирус. И в данном случае важно услышать, а что предпринято городской администрацией, руководством для сокращения этих расходов?» — спросила депутат Вероника Куликова.

Как пояснили в департаменте транспорта, в городской администрации в июле была проведена аналитика маршрутов и их загрузки с целью дальнейшей корректировки объёмов работы для сокращения расходной части. Новые коррективы начнут применяться, если с началом нового учебного года ситуация в общественном транспорте Перми не изменится.





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