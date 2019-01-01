Мария Сыропятова 390 млн руб. может получить Пермский край на развитие сельских территорий Поделиться Поделиться Твитнуть

Шесть проектов из Пермского края вошли в перечень на получение федерального финансирования по результатам отбора проектов в рамках программы «Современный облик сельских территорий». Средства потратят на строительство объектов культуры и спорта, а также обустройство коммуникаций и газопровода в Чусовском городском, а также Бардымском и Юсьвинском муниципальных округах.

В результате в ближайшие два года федеральный центр в Пермский край планирует направить на реализацию проектов 389,2 млн руб., а региональный и местные бюджеты обеспечат софинансирование проектов ещё на 22,9 млн руб.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Несмотря на то что Пермский край — преимущественно промышленный регион, сельскому хозяйству мы уделяем повышенное внимание. Важная составляющая развития отрасли — это достойные условия жизни людей. Даже жители глубинки должны быть обеспечены необходимой инфраструктурой — дорогами, коммунальными сетями, иметь базу для творческой и спортивной самореализации. Участие края в таких программах — это прямая инвестиция в сельские территории, чтобы местным жителям было комфортно жить и работать. При этом наша принципиальная позиция: всё, что мы получим, станет дополнением к тем средствам, которые уже предусмотрены в региональном бюджете.

В Бардымском муниципальном округе планируется реализовать три проекта. В самой Барде собираются возвести крытый каток с искусственным льдом (вместимостью до 10 тыс. зрителей). Планируется, что зимними видами спорта на нём можно будет заниматься даже летом. В будущем там предполагают открыть секции по хоккею и фигурному катанию. Для строительства объекта уже определён земельный участок, который расположен рядом со зданием гимназии им. Габдуллы Тукая. Стоимость проекта — 180 млн руб. Второй важный проект для округа — Дом культуры. Его планируют возвести в селе Краснояр-I. Площадь здания — 600 кв. м, зрительный зал на 200 мест, примерная стоимость проекта — 52 млн руб. Третий проект — строительство распределительного газопроводав селе Куземьярово. Около 300 домов планируют подключить к газу, а также увеличить надёжность и бесперебойность подачи топлива к существующим потребителям. Стоимость проекта — 52,2 млн руб.

В посёлке Лямино Чусовского городского округа предполагают построить новый межшкольный стадион с мини-футбольным полем, беговыми дорожками, ямой для прыжков в длину, площадками для общефизической подготовки, а также для волейбола и баскетбола. Это позволит в посёлке Лямино проводить межмуниципальные соревнования и организовать спортивную секцию по футболу для местных ребятишек.

В Юсьвинском городском округе федеральные средства планируют направить на два проекта. Первый — строительство очистных сооружений в Юсьве. Благодаря этому школы, детсады, учреждения культуры и торговли села будут подключены к централизованной канализации. В общей сложности это коснётся 145 организаций и учреждений, а возможность подключения к канализации получат 100 домов. Второй проект Юсьвинского городского округа по программе «Современный облик сельских территорий» — реконструкция водопровода в посёлке Майкор. Его реализация позволит повысить качество услуг водоснабжения в зданиях общественного пользования и социальных учреждениях. Кроме этого, возможность подключения к водопроводу появится у 350 домов посёлка.

В Минсельхоз России до конца августа будет представлена вся проектно-сметная документация с государственной экспертизой отобранных проектов. В результате будет сформирован окончательный перечень проектов к финансированию на 2021–2022 годы.

​В отборе на участие в программе «Современный облик сельских территорий» комплексного развития сельских территорий на 2021–2023 годы приняли участие 74 региона, представившие 793 проекта. В результате отбора прошли 344 проекта из 61 субъекта России. Пермский край на отбор отправил 16 проектов из 10 муниципалитетов.

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