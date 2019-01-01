Полпред поддержал идею главы региона об опережающих темпах финансирования расселения аварийки Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Полпред президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров лично оценил опыт Пермского края по переселению граждан из аварийного жилья. Вместе с главой Прикамья Дмитрием Махониным Игорь Комаров осмотрел пермскую новостройку на ул. Ольховской, 21, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Как пояснил Дмитрий Махонин, в данном 17-этажном двухподъездном доме администрацией Перми для переселения из аварийного фонда выкуплено 77 квартир, а ещё 52 квартиры приобретены для детей-сирот. Инспекцией Госстройнадзора выдано заключение о соответствии уже построенного 256-квартирного дома всем строительным нормам и требованиям.

Ключи жильцы получат до конца сентября. Сюда въедут переселяемые из аварийных домов ближайших кварталов (ул. Адмирала Старикова, 5, 27, 28, 37; ул. Зарайская, 1, 9а, 10а; ул. Ольховская, 15, 17, 19, 23).

Будущих новосёлов встречает детская игровая площадка и благоустроенная территория с парковками.

Отметим, в Перми сконцентрировано более 50% от всего объёма аварийного жилищного фонда Прикамья. На 1 августа в городе числится 470,5 тыс. кв. м аварийки, где проживают 21,7 тыс. человек. Всего в Пермском крае (на ту же дату) 818 тыс. кв. м аварийного жилья с 49,8 тыс. жителей.

По словам замминистра строительства Прикамья Александра Пономарева, за шесть лет (с 2019 по 2025 год) в регионе планируется ликвидировать почти 600 тыс. кв. м аварийного жилья.

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