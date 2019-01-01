Игорь Комаров и Дмитрий Махонин проверили ход ремонта Восточного обхода Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Сегодня, 20 августа, находящийся с визитом в Перми полпред президента Игорь Комаров и врио губернатора края Дмитрий Махонин обсудили промежуточные результаты реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Полпред и глава региона осмотрели объекты дорожного строительства, сообщает сайт губернатора и правительства края.

Ключевой точкой осмотра дорожной инфраструктуры стал Восточный обход. Здесь завершена реконструкция последнего участка от развязки на Новые Ляды до отворота на Новопермскую ТЭЦ (5,7 км). Ещё один отрезок дороги длиной 4 км перед Чусовским мостом будет реконструирован уже в рамках пуска нового мостового перехода.

Пресс-служба губернатора Пермского края

По словам Игоря Комарова, ключевой акцент при ремонте и реконструкции дорог должен делаться на повышении безопасности дорожного движения. Как пояснил глава Пермского края Дмитрий Махонин, реконструкция повысила пропускную способность и безопасность Восточного обхода. В среднем за сутки здесь проезжает более 20 тыс. машин, поэтому было принято решение расширить дорогу по четырёх полос (по две в каждую сторону), для ликвидации мест концентрации ДТП также было установлено ограждение «Нью-Джерси». Кроме того, в рамках реконструкции были сделаны левоповоротные съезды с переходно-скоростными полосами в м/р Кислотные Дачи и съезд на Новопермскую ТЭЦ.

Игорь Комаров и Дмитрий Махонин также заслушали отчёты о ходе реализации других объектов нацпроекта в Пермском крае. В частности, речь шла о реконструкции шоссе Космонавтов. В этом году здесь планируется завершить реконструкцию разворотного участка в районе съезда к старому терминалу аэропорта Большое Савино. Сейчас готовность объекта составляет 99%. Следующим этапом реконструкции станет строительство транспортной развязки на пересечении с ул. Промышленной и ул. Оверятской. Трассу расширят до шести полос. Стоимость модернизации участка составит 6,89 млрд руб.

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