Дмитрий Енцов журналист В Перми работает выставка карикатур о коронавирусе Поделиться Поделиться Твитнуть

В основном здании Пермского краеведческого музея — Доме Мешкова — работает выставка карикатуриста Дмитрия Кононова, посвящённая пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Ветта».

Выставка стала возможной после того, как во время самоизоляции Кононов принял участие в виртуальном карикатурном вызове COVID-19, объявленном бельгийским Крейсхаутемским Европейским карикатурным центром.

При этом Пермский краеведческий музей начал собирать свидетельства эпохи, связанной с коронавирусом, чтобы оставить память об этом периоде для будущих поколений. Это могут быть фотографии, постановления о карантине и так далее.

Предметы, которые связаны с периодом самоизоляции, можно приносить в Дом Мешкова (ул. Монастырская, 11). Подробности — по телефону (342) 257-18-08.

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