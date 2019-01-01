Дмитрий Енцов журналист Пермская квартира попала в ТОП-3 самых больших в Приволжском округе Поделиться Поделиться Твитнуть

Пятикомнатная квартира, расположенная в Перми, в жилом доме на ул. Пушкина, 50, вошла в тройку самых больших по площади, выставленных на продажу в Приволжском федеральном округе, по версии аналитиков портала о недвижимости ЦИАН.

Площадь квартиры составляет 450 кв. м, и расположена она на самом верхнем этаже здания. Из особенностей — в квартире есть два балкона и лоджия, четыре санузла.

Стоимость — 70 млн руб. В неё входят также три машино-места в подземном гараже.

Самая большая из выставленных на продажу квартира в ПФО находится в Казани, в 10-этажном доме на ул. Меридианной. Её площадь составляет 618,2 кв. м, но стоимость значительно ниже пермской — 33 млн руб.

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