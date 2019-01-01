Мария Сыропятова В Перми резко вырос спрос на багажные сетки, автокресла и держатели для видеорегистраторов Поделиться Поделиться Твитнуть

С начала июня по середину августа 2020 года у пермяков в четыре раза вырос спрос на товары для автопутешествий. Об этом сообщает Wildberries.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше всего спрос вырос на крепления для багажных сеток (+1250%), детские автокресла (+685), держатели для видеорегистраторов (+628%), тенты для мотоциклов (+607%), автомобильные столики (+600%), видеорегистраторы (+557%) и автохолодильники (+533).

По мнению директора турфирмы «Солана» Данила Поздеева, рост спроса на автопутешествия связан с их доступностью для пермяков, а также с резким снижением других вариантов отдыха.

Данил Поздеев, директор турфирмы «Солана»:

— После периода изоляции важно было просто выбраться из дома. При этом повод и направления особого значения не имеют. А раз закрыты основные направления привычного отдыха, люди стараются перезагрузиться доступными им способами. Автопутешествия популярны, поскольку они относительно дёшевы и просты с точки зрения организации. Вполне логично, что товары для такого вида отдыха этим летом стали пользоваться большим спросом.

По данным Wildberries, в Пермском крае за два с половиной месяца также вырос спрос на мотобагажники (+440%), органайзеры для багажника (+344%), багажные сетки (+329%), а также тенты для автомобилей (+300%).

Повышенным спросом с начала июня по середину августа пользовались чехлы на сиденья (+274%), светоотражающие жилеты (+232%), подстаканники с функцией нагрева или охлаждения (+157%), канистры для бензина (+133%), органайзеры для автомобильных сидений (+115%), автомобильные подушки (+102%), а также навигаторы (+100%).

Собираясь в длительное путешествие на автомобиле или мотоцикле, россияне задумываются и о безопасности поездок, поэтому запасаются товарами для ремонта.

Продажи ремкомплектов на Wildberries в июне выросли на 236% к 2019 году, домкратов — на 338%, шинных манометров — на 100%, автомобильных насосов — на 1033%. Продажи проводов для прикуривания увеличились на 267%, а тросов и лент для буксировки — на 104%.

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