Мария Сыропятова В центре Перми демонтируют ещё 17 вывесок Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Дзержинского района требует принудительного демонтажа 17 вывесок в центре Перми. Среди них вывески аптеки и магазина одежды «Пышка» на ул.Ленина, 94, а также магазина посуды «Чешский дом» на Ленина, 57. Распоряжение об этом размещено на сайте горадминистрации.

Напомним, ранее стало известно о требованиях демонтажа вывесок в Ленинском районе Перми. В ближайшее время могут быть убраны информационные стенды детской краевой библиотеки им. Л. И. Кузьмина, Дома учителя, а также церковной лавки.

По мнению горадминистрации, все эти вывески не соответствуют требованиям.

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