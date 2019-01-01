Елена Синица Презентована медаль IV Пермского международного марафона Главным героем на этот раз станет горностай Поделиться Поделиться Твитнуть

Елена Синица

В Перми 20 августа состоялась презентация медали IV Пермского международного марафона.

Медаль, как и прежде, стилизована под древний промысловый календарь Коми. В этом году «героем» медали станет горностай. Именно этот зверь является следующим в календаре после северного оленя (он был символом прошлого марафона).

Автором, как и прежних медалей, стал Рустам Исмагилов.

Напомним, марафон состоится в Перми 5 и 6 сентября, разрешение на его проведение дал Роспотребнадзор.

Кстати, ведущим марафона, как и два предыдущих раза, станет комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

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