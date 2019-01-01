Дмитрий Енцов журналист Власти Перми ужесточили требования к автобусам в новых контрактах Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Департамент транспорта ужесточил требования к подвижному составу к будущим аукционам на обслуживание городских автобусных маршрутов. Об этом 20 августа во время заседания в Пермской торгово-промышленной палате сообщил руководитель МКУ «Городское управление транспорта» Вадим Паньков.

Изменения касаются возраста автобусов. Если по нынешним контрактам перевозчики обязаны с 2021 года выставлять на линии автобусы не старше двух лет, то теперь это должны быть автобусы не старше одного года.

Перевозчик Александр Стерлягов отметил, что подобное решение родилось у властей за одну неделю и перевозчики не участвуют в обсуждениях каких-либо нововведений.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Гилязова усомнилась в логичности такого решения, проведя параллель с личными автомобилями: «Мы же не меняем каждые два годы наши автомобили, и за это время они не становятся хуже».

На что Вадим Паньков ответил, что за год пробег у автобусов куда значительнее, чем у автомобилей, и износ, соответственно, происходит намного быстрее.

Пока никаких последствий, кроме факта обсуждений, нововведение властей не принесло.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.