Дмитрий Енцов журналист По итогам июля, в Прикамье банки выдали больше автокредитов, чем год назад Поделиться Поделиться Твитнуть

В июле банки на территории Пермского края выдали жителям 2,5 тыс. автокредитов. Это на 8,5% больше, чем в июле прошлого года (тогда выдано 2,3 тыс. автокредитов). Такие сведения предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом только в трёх из 30 исследованных регионов замечено снижение количества выдаваемых автокредитов, в 27 регионах наблюдается рост одобрения автокредитов.

Самый большой рост зафиксирован в Свердловской (+24,1%), Белгородской (+20,5%), Нижегородской (+20,1%), Пензенской (+17,5%) и Ленинградской (+17,4%) областях.

Самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (7,6 тыс.), Московской области (5,9 тыс.), Санкт-Петербурге (5,5 тыс.), а также республиках Татарстан (4,9 тыс.) и Башкортостан (4,3 тыс.).

Александр Викулин, генеральный директор НБКИ:

— После «провала» в апреле-мае 2020 года выдача автокредитов в июне-июле вернулась на прежний уровень. После снятия карантинных ограничений граждане направились в автосалоны и начали активно реализовывать отложенный на несколько месяцев спрос. Помимо прочего, росту выдачи автокредитов также способствует активная реализация государственных программ льготного автокредитования, оказывающих серьеёную поддержку отечественному автопрому.

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