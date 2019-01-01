Дмитрий Енцов журналист Прикамский санаторий запустил программу восстановления для переболевших коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае к середине августа число вылечившихся от коронавируса достигло 5 тыс. человек. Тем не менее многие из них до сих пор ощущают последствия болезни — одышку, чувство слабости.

При этом в регионе система помощи таким пациентам ещё не налажена. О необходимости разработать краевую программу по реабилитации людей, переболевших COVID-19, ещё в начале лета говорил советник губернатора, учредитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев.

А пока такой системы нет, реабилитацией занимаются передовые оздоровительные центры. Санаторий «Демидково» сразу после открытия в начале августа запустил собственную программу по восстановлению здоровья людей с ослабленными лёгкими и жизненным тонусом.

«Могу подняться на третий этаж, там стою, пытаюсь дышать невидимо, как самурай, получается — как утопающий человек, ловя воздух ртом», — рассказывает о своём состоянии через неделю после выписки Арина из Полазны.

«Я — врач. И, как многие медики, переболел ковидом. Болел тяжело, в жаркие июльские дни лежал в больнице с высокой температурой. В результате 50% лёгких было поражено, после болезни была слабость и одышка. Поехал в «Демидково» восстановится после болезни. Сосновый воздух, дыхательная гимнастика, цигун, скандинавская ходьба и здоровое питание сотворили чудо — и дышится мне сейчас легко!» — рассказывает Дмитрий, ставший одним из первых пациентов реабилитационной программы санатория*.

Специалисты «Демидково» использовали комбинацию дыхательной гимнастики Стрельниковой, диафрагмальное дыхание, три дыхательные практики из йоги и цигун. Эти техники усиливаются чистым воздухом соснового леса.

Такой подход помогает не только бывшим ковидным больным, но и другим людям, которые испытывают проблемы с дыханием.

«У нас было занятие, на котором мы разбирали дыхательные практики. За окном шёл дождь, мы учились дышать по-новому. А после этого я вышла на улицу и поняла, что впервые за последние десять лет чувствую запах свежей листвы и хвои, запах цветов, запах скошенной травы. Это такое счастье — вернуть себе возможность дышать полноценно и наслаждаться ароматами природы!» — рассказывает Наталья.

Для восстановления лёгких и жизненного тонуса хорошо подошла и популярная в России скандинавская ходьба.

«Нам с мужем очень понравились дыхательная гимнастика и скандинавская ходьба. Будем практиковать и уже запланировали купить палки, чтобы продолжать заниматься. А ещё очень понравился цигун с Юлией Кузяевой — успокаивает, расслабляет, приводит мысли в порядок», — рассказывает Марина.

«Демидково» — крупный оздоровительный центр. В первой половине августа восстановить здоровье и просто отдохнуть сюда приехали 2,4 тыс. человек. Это означает, что специалисты санатория могут быстро найти комбинации оздоровительных практик, показывающие устойчиво положительные результаты для людей, ослабленных болезнями или возрастными проблемами.

* в связи с упоминанием медицинских диагнозов полные персональные данные не раскрываются.

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