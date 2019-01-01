Михаил Суслов Пассажиропоток в Перми вырос в три раза по сравнению с режимом жёсткой самоизоляции Поделиться Поделиться Твитнуть

По итогам июля, общественным транспортном Перми воспользовались 12 млн пассажиров, что составляет 80% от планового уровня. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Тем не менее июльский пассажиропоток вырос в три раза по сравнению с периодом самой острой самоизоляции. Так, в апреле пассажиропоток составлял 4 млн человек, в мае — 7 млн, в июне — 10,8 млн.

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