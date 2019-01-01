Елена Синица В Перми появятся новые светофоры на особо опасных перекрёстках Поделиться Поделиться Твитнуть

В этом году в Перми появится более десятка новых светофоров и фотовидеофиксаторов. Об этом сообщали в горадминистрации.

Регулируемыми станут перекрёстки на следующих улицах :

- пересечение ул. Николая Островского и Тихой

- перекрёсток ул. Осинской и Монастырской

- перекрёсток ул.Боровой и Углеуральской

- перекрёсток Сибирской и Краснова

- пересечение ул. Краснова и Пушкина

- пересечение ул. Саранской и Обвинской

- рядом с остановкой «Ширяиха» (ул. Новогайвинская)

- на Уральской, вблизи перекрёстка с ул. Калининградской



Также дооборудуют светофоры на перекрёстках ул. Желябова и Подлесной, Подлесной и ш. Космонавтов, Подлесной и Пожарского, Калинина и Волгодонской.

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