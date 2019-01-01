Елена Синица
В Перми появятся новые светофоры на особо опасных перекрёстках
В этом году в Перми появится более десятка новых светофоров и фотовидеофиксаторов. Об этом сообщали в горадминистрации.
Регулируемыми станут перекрёстки на
следующих улицах :
- пересечение ул. Николая Островского и Тихой
- перекрёсток ул. Осинской и Монастырской
- перекрёсток ул.Боровой и Углеуральской
- перекрёсток Сибирской и Краснова
- пересечение ул. Краснова и Пушкина
- пересечение ул. Саранской и Обвинской
- рядом с остановкой «Ширяиха» (ул. Новогайвинская)
- на Уральской, вблизи перекрёстка с ул. Калининградской
Также дооборудуют светофоры на перекрёстках ул. Желябова и Подлесной, Подлесной и ш. Космонавтов, Подлесной и Пожарского, Калинина и Волгодонской.
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