Федеральный эксперт не нашёл нарушений в губернаторской кампании Поделиться Поделиться Твитнуть

19 августа в Пермском государственном национальном исследовательском университете состоялось заседание рабочей группы по общественному контролю за избирательным процессом на территории Пермского края. В ходе мероприятия член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, который в течение нескольких дней анализировал ход «губернаторской» кампании, отметил высокий уровень открытости избирательных комиссий и соблюдения ими требований законодательства: «Это образец работы, который необходимо распространять на другие регионы. На данный момент каких-либо нарушений мы не видим. Ситуация с ходом кампании почти эталонная».

В избирательные комиссии и правоохранительные органы не поступило ни одной жалобы (в том числе от муниципальных депутатов) как на саму кампанию по выборам губернатора Пермского края, так и на итоги регистрации кандидатов и проверку муниципального фильтра, отметил глава крайизбиркома Игорь Вагин: «Все процедуры проходили максимально публично с привлечением экспертов, общественности и представителей СМИ. В настоящий момент идёт этап агитации, в рамках которого все зарегистрированные кандидаты проявляют высокую активность. Рассчитываем, что и в дальнейшем избирательная кампания будет проходить абсолютно законно и легитимно».

Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты Пермского края, заявил, что «Общественная палата Пермского края планирует подготовить на текущие выборы порядка 5000 общественных наблюдателей и направить их на все 1800 избирательных участков Прикамья».

Напомним, что в Пермском крае 13 сентября пройдут более 20 муниципальных выборов, довыборы по трём округам в Законодательное собрание и досрочные выборы губернатора.

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