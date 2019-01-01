Дмитрий Енцов журналист Во втором квартале этого года в Перми построено семь многоквартирных домов, разрешено строить ещё десять Поделиться Поделиться Твитнуть

По итогам II квартала 2020 года, в Перми введено в эксплуатацию семь многоквартирных домов общей площадью 63 тыс. кв. м. Кроме того, выдано разрешение на строительство десяти домов. Такие данные 19 августа на комитете Пермской гордумы по градостроительству, планированию и развитию территории озвучила начальник департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова.

Что касается коммерческих объектов, то за этот же период введено десять объектов, разрешение на строительство выдано относительно 29 объектов.

Напомним, последний раз департамент отчитывался о подобных вопросах на комитете 20 мая. К тому моменту в городе одобрено десять разрешений на строительство многоквартирного жилья, введено в эксплуатацию 12 домов.

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