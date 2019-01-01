Дмитрий Енцов журналист В схему размещения рекламных конструкций Перми планируется добавить 30 мест Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми планирует добавить на территории города 30 мест для размещения рекламных конструкций. Об этом было заявлено 19 августа на заседании думского комитета по городскому хозяйству.

Из этих мест 19 расположены на частных территориях, 11 — на муниципальной.

При этом 11 мест будет отдано под светодиодные экраны. Они будут площадью от 9,9 до 150 кв. м.

Торги по ним планируется провести в третьем-четвёртом кварталах этого года сроком на десять лет.

Как уточнила и. о. начальника департамента экономики и промышленной политики Ольга Чеснокова, от расторговки всех этих мест в доход городского бюджета планируется получить доход в размере 2 млн 85 тыс. руб.

Окончательное решение примут депутаты на ближайшем заседании Пермской городской думы 25 августа.

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