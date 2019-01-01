Елена Синица Трамвай-кафе вновь начнёт работу в конце августа Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский трамвай-кафе возобновляет работу. Первый рейс запланирован на 27 августа. Об этом сообщается на сайте трамвая-кафе.

Рейсы будут выполняться каждые четверг, пятницу, субботу и воскресенье. Начальная точка —остановка «Стахановская», длительность маршрута — 90 мин.

Цена билета по-прежнему составит 250 руб. с человека, однако есть уточнение, что стоимость зависит от времени рейса.

Напомним, работа трамвая была приостановлена с 28 марта в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

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