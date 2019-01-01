Мария Сыропятова
В центре Перми в стадии ремонта находятся 22 фасада многоквартирных домов
Администрация Перми заключила 29 договоров о предоставлении субсидий на возмещение затрат на ремонт фасадов многоквартирных домов в центре Перми. Об этом 19 августа на заседании думского комитета по горхозяйству рассказал начальник департамента ЖКХ Александр Власов.
По трём объектам ремонтные работы завершены в 2019 году, 22 находятся в стадии строительно-монтажных работ, ещё по четырём готовится проектно-сметная документация.
Напомним, что проведение ремонтов фасадов ведётся городскими властями в рамках подготовки к празднованию 300-летия Перми.
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