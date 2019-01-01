Мария Сыропятова С апреля средние цены на бензин в Пермском крае выросли на 1,9% Поделиться Поделиться Твитнуть

За последние три месяца бензин в Пермском крае подорожал в среднем на 1,9%. Об этом сообщает Пермьстат.

В апреле средняя стоимость 1 л бензина в регионе составляла 44 руб. 93 коп., в мае — 45 руб. 21 коп., в июне — 45 руб. 67 коп., в июле — 45 руб. 82 коп.

Таким образом, за три месяца средняя стоимость бензина выросла на 89 коп.

При этом в июле стоимость 1 л бензина марки АИ-92 в Пермском крае в среднем составила 43 руб. 56 коп., 1 л бензина марки АИ-95 — 46 руб. 59 коп., а 1 л АИ-98 — 53 руб. 1 коп.

Дизельное топливо в регионе также подорожало — на 56 коп.: в апреле оно в среднем стоило 48 руб. 50 коп. за литр, а в июле — уже 49 руб. 6 коп. за литр.

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