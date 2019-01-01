Балет Николая Попова «О чём молчат камни» представят на горе Крестовой Поделиться Поделиться Твитнуть

IX театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой» пройдёт 22 августа в Губахе с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. В этом году в рамках проекта «Закат на Крестовой» Башкирский государственный театр оперы и балета представит одноактный балет «О чём молчат камни». Начало мероприятия — 19:30, сообщают в пресс-службе «Метафракса».

«В этом году организация фестиваля на горе Крестовой стала возможной после проведения краевым минкультом подготовительных мероприятий с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю, — сообщил депутат Законодательного собрания Пермского края Армен Гарслян. — Ранее соответствующее поручение в рамках оперштаба дал глава региона Дмитрий Махонин. В результате были приняты необходимые меры безопасности, гостями программы открытия станут не более 1000 человек».

«Мы понимаем, что люди соскучились по балету и театру, культуре и красоте, но сегодня наша самая главная задача — обеспечить безопасность зрителей, — говорит председатель оргкомитета фестиваля, советник председателя совета директоров «Метафракса» Мария Коновалова. — Сегодняшние условия и ограничения диктуют свои правила, и от лица оргкомитета фестиваля мы призываем зрителей с пониманием отнестись к существующим требованиям. В этот раз мы можем собрать не более 1000 зрителей. Будет осуществлена рассадка с соблюдением социальной дистанции 1,5 м между креслами. От лица оргкомитета фестиваля я выражаю благодарность министерству культуры Пермского края за колоссальную подготовительную работу».

Для удобства и безопасности всех участников события организованы два подъёма — автомобильный и пешеходный, воспользоваться которыми смогут только обладатели входных билетов, пригласительных и пропусков. Билеты можно приобрести на сайте молодёжной студии-театра «Доминанта».

Все контрольно-пропускные пункты будут оснащены бесконтактными термометрами, санитайзерами, а также средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) для каждого зрителя. Для соблюдения социальной дистанции территория Рудянского споя будет размечена полутораметровыми кругами, внутри которых индивидуально или же малыми группами (пришедшие вместе) смогут разместиться гости фестиваля.

Балет «О чём молчат камни» перенесёт зрителей в потрясающие по красоте и природе места Башкортостана; именно здесь, рядом с пещерой Шульган-Таш, зародились уникальные памятники башкирского народного творчества — легенда «Акбузат» и эпос «Урал-Батыр».

«С репертуаром Башкирского театра оперы и балета мы познакомились два года назад, во время их гастролей в Перми. Мы были впечатлены, и появилась идея пригласить их на фестиваль «Тайны горы Крестовой», — комментирует Мария Коновалова. — «О чём молчат камни» — одноактный аутентичный балет, само название которого созвучно с Крестовой горой».

Для тех, кто не сможет попасть на мероприятие ландшафтного фестиваля, телекомпания ВЕТТА осуществит съёмку и трансляцию постановки. Таким образом, «Закат на Крестовой» смогут виртуально посетить все желающие не только края, но и других регионов.

«Тайны горы Крестовой» — театральный ландшафтный фестиваль, который проходит с 2012 года в Губахе, на горе Крестовой, вершине хребта Рудянский спой. На горе Крестовой показывали свои спектакли Пермский академический театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, Московский театр Алексея Рыбникова, театр «Балет Евгения Панфилова», Пермский академический Театр-Театр. За прошедшие годы зрителями фестиваля стали около 80 000 человек.

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