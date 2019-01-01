Дмитрий Енцов журналист Комитет отложил вынесение на гордуму вопроса смены зонирования участка недалеко от стадиона «Трудовые резервы» Поделиться Поделиться Твитнуть

Комитет по вопросам градостроительства, планирования и развития территории 19 августа решил не выносить на пленарное заседание Пермской городской думы вопрос смены зонирования участка в микрорайоне Садовом по адресу ул. Уинская, 2б.

Сейчас эта территория находится в зоне Ц-2 (деловой активности местного значения), которая позволяет возводить на ней многоквартирной жильё. Городские власти планируют перевести её в зону Ц-5 (рынков и оптовой торговли), на которой нельзя строить жильё.

Нюанс в том, что на участке компания «Альфа-Инвест» (принадлежит ей с 2018 года) уже возводит многоквартирный дом.

На заседании член комитета Михаил Бесфамильный отметил, что построено уже фактически девять этажей здания, при этом компания продаёт квартиры.

Мэрия обосновывает свою позицию тем, что такое предписание выдало краевое минимущества.

При этом прокуратура считает инициативу по смене зонирования неправомерной, так как это будет нарушать права дольщиков. Против смены зонирования и региональное УФАС.

Любопытно, что предписание минимущества было выдано до того, как правообладатель участка и застройщик получили разрешение на строительство.

Ситуация с участком и возводимым домов будет обсуждаться в дальнейшем.

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