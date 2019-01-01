В крае на подготовку к новому учебному году направлено свыше 1,6 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

1 сентября свои двери​ для дошколят, учеников и студентов СПО откроют​ более 2,3 тыс.​ объектов образования.​ Тема их готовности к новому учебному году была поднята на сегодняшнем заседании краевого правительства, сообщают в пресс-службе администрации губернатора Прикамья.

По словам главы региона Дмитрия Махонина, с 1 сентября все​ образовательные учреждения Пермского края вернутся к привычному режиму работы.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— До 1 сентября остаётся совсем немного времени. Особое внимание надо уделять безопасности ребят, которые будут ходить в школу. В этом году откроются 875 учреждений образования (это 2,3 тыс. зданий), в них пойдут более 550 тыс. детей. Удалось построить и сдать пять новых детских садов, до конца года планируем сдать ещё 12 садов для 2400 малышей. И рассчитываем, что в этом году достроим и передадим пять​ школ, куда смогут пойти почти 4 тыс. ребят.

Также глава региона подчеркнул, что в крае ведётся работа по нацпроекту «Образование». В частности, будет открыт 21 центр «Точка роста».

Особенностью этого учебного года будет особое внимание к санитарно-эпидемиологической безопасности учеников. В общеобразовательных учреждениях установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки рук, обеспечен запас дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты для персонала пищеблоков. Во всех образовательных учреждениях перед Днём знаний — генеральная уборка с дезинфицирующими средствами, очистка вентиляционных систем.

С 1 сентября в детских садах, школах, колледжах и техникумах для детей и персонала будет организован утренний фильтр с измерением температуры, дети с признаками респираторных заболеваний будут изолированы в медкабинете с предупреждением родителей. Предусмотрена регулярная обработка поверхностей, дезинфекция помещений с помощью рециркуляторов, в случае их отсутствия необходимо проводить проветривание помещений.

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