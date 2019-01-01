Мария Сыропятова Оборот общественного питания в Пермском крае сократился на 31,5% Поделиться Поделиться Твитнуть

Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе — июле 2020 года составил 304,9 млрд руб., что составляет 92,3% к соответствующему периоду 2019 года. Об этом сообщает Пермьстат.

Оборот общественного питания за истекший период снизился на 31,5% и достиг 9,9 млрд руб. Объём товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 августа 2020 года составил 31,6 млрд руб., что соответствует 41 дню торговли.

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