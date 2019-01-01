Первая партия спецстали для нефтегазодобычи в Арктике отгружена пермским предприятием заказчику Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» (МГМ), входящее в структуру «Ростеха», первым в России начало выпускать низколегированную марку стали для нефтегазодобычи в Арктике. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Выпускаемый на «Мотовилихе» спецсплав предназначен для эксплуатации под водой и выдерживает экстремальные температурные нагрузки. Первая партия продукции уже отгружена заказчику.

Новая марка стали появилась благодаря участию специалистов ООО «МГМ» в проекте по импортозамещению оборудования для нефтегазодобывающих платформ и подводных добывающих комплексов. Финальным заказчиком выступает ПАО «Газпром».

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— В Пермском крае много промышленных объектов, которые являются градообразующими или системообразующими. Этот статус как открывает большие возможности, так и наделяет большой ответственностью. «Мотовилихинские заводы» — пример того, как неумелое руководство крупным предприятием почти убило завод, но вступление в крупнейшую госкорпорацию — «Ростех» — дало заводу новый импульс. Исполнение ГОЗ — безусловно, очень важная история. Но и диверсификация ОПК, о которой часто говорит президент, тоже является важной составляющей успешного развития и решения всех накопившихся проблем. А в случае с «Мотовилихой» это ещё и успешная промкооперация. Радует, что первая партия инновационной стали уже достигла заказчика, надеюсь на плодотворное развитие данного направления работы.

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