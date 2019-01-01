Елена Лодыгина журналист ЖСК «Первый Пермский микрорайон» задолжал за охранные услуги больше 800 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «Частное охранное предприятие «Пегас» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к ЖСК «Первый Пермский микрорайон» о взыскании 830,6 тыс. руб.

Как пояснила председатель ЖСК Виктория Дубовцева, взыскиваемая сумма — это долг за охрану объектов незавершенного строительства за период с января по август 2020 года, который кооперативу нечем выплачивать.

Сложная финансовая ситуация возникла из-за того, что дольщики Первого пермского микрорайона не смогли собраться в марте и утвердить финансирование.

«Мы должны были собраться в марте 2020 года, чтобы утвердить финансирование и получить заём от ПАИЖК (Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию — прим. ред.), но из-за коронавируса не смогли это сделать. Затем ПАИЖК в одностороннем порядке расторгло с нами соглашение в рамках изменений, внесённых в постановление №617-П «О мерах по завершению строительства многоквартирных жилых домов на территории Пермского края, по которым застройщик не выполнил обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений». В итоге мы остались без финансирования и поддержки», — рассказала «Новому компаньону» Виктория Дубовцева.

Напомним, изначально жилищный комплекс «Первый Пермский микрорайон» застраивался ООО «КамСтройИнвест».

Общая площадь жилого комплекса должна была составить 110 тыс. кв. м — это 12 трёхэтажных домов на 515 квартир.

Первую очередь жилья застройщик должен был сдать уже в третьем квартале 2015 года, но стройка была приостановлена. Фактическая готовность объектов на тот момент составила 47%.

Количество договоров долевого участия по жилищному комплексу достигает 287. В 2018 году ПАИЖК объявило конкурс на проектирование и экспертизу недостроенных домов.

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