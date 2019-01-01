Михаил Суслов
Сменился руководитель Камской ГЭС
Новым директором Камской ГЭС назначен главный инженер станции Сергей Двинянинов. Сообщает пресс-служба гидроэлектростанции.
Руководивший
с 2012 года ГЭС Виктор Алексеев покинул
пост директора по причине выхода на
пенсию.
Сергей Двинянинов окончил электротехнический факультет Пермского политеха. В 2014 году прошёл профессиональную переподготовку в Академии народного хозяйства и госслужбы по программе «Управление развитием компании».
Трудовую деятельность на Камской ГЭС начал в 1993 году электрослесарем третьего разряда по ремонту электрических машин.
В разное время работал машинистом
гидроагрегатов, начальником смены цеха,
инженером второй категории группы
электротехнического оборудования,
руководителем группы электротехнического
оборудования, семь лет занимал должность
начальника оперативной службы. В апреле
2019 года был назначен главным инженером
Камской ГЭС.
Установленная мощность Камская ГЭС — 23 гидроагрегатов — составляет 552 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии — 1,9 млрд кВт/ч.
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