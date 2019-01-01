Михаил Суслов Сменился руководитель Камской ГЭС Поделиться Поделиться Твитнуть

Новым директором Камской ГЭС назначен главный инженер станции Сергей Двинянинов. Сообщает пресс-служба гидроэлектростанции.

Руководивший с 2012 года ГЭС Виктор Алексеев покинул пост директора по причине выхода на пенсию.



Сергей Двинянинов окончил электротехнический факультет Пермского политеха. В 2014 году прошёл профессиональную переподготовку в Академии народного хозяйства и госслужбы по программе «Управление развитием компании».

Трудовую деятельность на Камской ГЭС начал в 1993 году электрослесарем третьего разряда по ремонту электрических машин.

В разное время работал машинистом гидроагрегатов, начальником смены цеха, инженером второй категории группы электротехнического оборудования, руководителем группы электротехнического оборудования, семь лет занимал должность начальника оперативной службы. В апреле 2019 года был назначен главным инженером Камской ГЭС.



Установленная мощность Камская ГЭС — 23 гидроагрегатов — составляет 552 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии — 1,9 млрд кВт/ч.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.