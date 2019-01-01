Дмитрий Енцов журналист В Перми изменилась организация автодвижения на перекрёстке ул. Ленина и Комсомольского проспекта Поделиться Поделиться Твитнуть

Изменилась организация дорожного движения на перекрёстке ул. Ленина и Комсомольского проспекта. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» Максим Кис.

«Поворот с Компроса на Ленина налево теперь идёт «под стрелку». Во время горения стрелки Компрос с противоположной стороны стоит. С Ленина на Компрос направо (если ехать от Куйбышева) — тоже «по стрелке», — написал чиновник.

Исходя из первых результатов изменений, возможны корректировки в работе светофора.

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