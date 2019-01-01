Михаил Суслов
На Гремячинском деревообрабатывающем комбинате откроют исправительный центр ГУФСИН
Начальник ГУФСИН Пермского края Юрий Лымарь и руководство Гремячинского деревообрабатывающего комбината обсудили открытие на территории предприятия спецучастка, функционирующего как исправительный центр (УФИЦ). Информация об этом размещена на сайте краевого ГУФСИН.
Как подчеркнул Юрий Лымарь,
данный участок предприятия в Гремячинске
будет оборудован всем необходимым для
трудоустройства и проживания 80 осуждённых. В настоящее время в здании
на ул. Коммунистической, 1 ведутся
ремонтные работы.
Исправительный центр представляет возможность отбывать наказание лицам, приговорённым к уголовной ответственности без лишения свободы. То есть на участке ДОКа будут работать те, кто приговорён к принудительным работам.
К принудительным работам приговаривают лиц, которые уклоняются от исправительных работ за административные правонарушения. Как мера поощрения принудительные работы применяются к осуждённым, отбывающим срок в колонии, за хорошее поведение.
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