Михаил Суслов На Гремячинском деревообрабатывающем комбинате откроют исправительный центр ГУФСИН Поделиться Поделиться Твитнуть

Начальник ГУФСИН Пермского края Юрий Лымарь и руководство Гремячинского деревообрабатывающего комбината обсудили открытие на территории предприятия спецучастка, функционирующего как исправительный центр (УФИЦ). Информация об этом размещена на сайте краевого ГУФСИН.

Как подчеркнул Юрий Лымарь, данный участок предприятия в Гремячинске будет оборудован всем необходимым для трудоустройства и проживания 80 осуждённых. В настоящее время в здании на ул. Коммунистической, 1 ведутся ремонтные работы.



Исправительный центр представляет возможность отбывать наказание лицам, приговорённым к уголовной ответственности без лишения свободы. То есть на участке ДОКа будут работать те, кто приговорён к принудительным работам.

К принудительным работам приговаривают лиц, которые уклоняются от исправительных работ за административные правонарушения. Как мера поощрения принудительные работы применяются к осуждённым, отбывающим срок в колонии, за хорошее поведение.

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