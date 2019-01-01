Михаил Суслов В Губахинском округе началась подготовка съёмочной площадки фильма-катастрофы «Одна» Поделиться Поделиться Твитнуть

С конца прошлой недели в Губахинском округе находятся участники съёмочной группы фильма-катастрофы «Одна». В качестве съёмочной площадки выбраны окрестности посёлка Кировского. Сейчас там идёт подготовка съёмочной площадки. Об этом сообщает портал «Медиакуб».

Фильм будет посвящён Ларисе Савицкой, выжившей после падения с высоты 5,2 тыс. м в результате столкновения пассажирского самолёта Ан-24 и бомбардировщика Ту-16К в августе 1981 года. Консультантом фильма выступает сама Савицкая. Одну из главных ролей исполнит актёр Ян Цапник.

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