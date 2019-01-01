Михаил Суслов Председатель избиркома Пермского края заработал в прошлом году 3,4 млн руб. Это на 700 тыс. руб. меньше, чем годом ранее Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Избирательная комиссия Пермского края опубликовала сведения о доходах своих сотрудников за 2019 год.

Так, доходы председателя крайизбиркома Игоря Вагина снизились на 700 тыс. руб. (с 4,17 млн руб. в 2018 году до 3,46 млн. руб. в 2019-м). В его пользовании земельный участок (2,5 тыс. кв. м), а в собственности — квартира площадью 200,8 кв. м, гараж-бокс 24 кв. м, автомобиль AUDI Q7, два снегоболотохода и прицеп для перевозки.

Зампредседатель избиркома Сергей Пономарёв, с учётом продажи транспортного средства, заработал за прошедший год 3,2 млн руб. (2,92 млн руб. в 2018 году). В его собственности также находятся три земельных участка, жилой дом в 55,7 кв. м, квартира площадью 93,6 кв. м. В пользовании есть гараж (65,1 кв. м) и два земельных участках.

Секретарь комиссии Татьяна Любарская заработала за прошлый год 1,81 млн руб. (2,33 млн. руб. — в 2018-м). В её собственности находятся две квартиры (49,1 и 43,4 кв. м соответственно).

Член крайизбиркома на постоянной основе Антон Маклаев, с учётом «иных доходов» и дохода от продажи транспортного средства, задекларировал доход в 2,03 млн руб. Ему принадлежат квартира (44,6 кв. м), гараж (20,7 кв. м), 1/29 участка в 1049 кв. м, 1/2 квартиры (59,5 кв. м), а также автомобиль Nissan Qashqai.

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