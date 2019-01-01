Елена Лодыгина журналист Детская поликлиника в Кировском районе Перми будет построена спустя четыре года Поделиться Поделиться Твитнуть

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин 17 августа побывал на строительной площадке на ул. Шишкина, 20, где возводится детская поликлиника.

Контракт с прежним подрядчиком — ООО «Инжстрой» — был расторгнут в прошлом году. Застройщику предъявлены штрафные санкции в размере свыше 50 млн руб.

Краевые власти намерены объявить новый конкурс на достройку социально значимого объекта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Напомним, детская поликлиника в Кировском районе Перми начала возводиться ещё в 2017 году.

Контракт на 200 млн руб. был заключён в ноябре 2017 года с компанией из Московской области — ООО «Спецэлектромонтаж». Поликлинику должны были сдать в строй в июле 2018 года. Однако строительство больницы велось с отставанием в 140 дней, поэтому контракт впоследствии был расторгнут. С новым подрядчиком — ООО «Инжстрой» — контракт был заключён до конца 2019 года, когда объект уже должен был быть сдан в строй.

Но в октябре 2019 года минстрой Пермского края направил компании уведомление о расторжении контракта в связи с нарушением сроков строительства. Строительная готовность поликлиники на тот момент составляла 65%.

Отметим, детская поликлиника в Кировском районе Перми возводится по одному из двух типовых проектов, которые были разработаны в 2016 году. Тогда же было принято решение о строительстве семи детских поликлиник в Пермском крае, на эти цели было получено федеральное финансирование.

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