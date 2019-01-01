Елена Лодыгинажурналист
Детская поликлиника в Кировском районе Перми будет построена спустя четыре года
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин 17 августа побывал на строительной площадке на ул. Шишкина, 20, где возводится детская поликлиника.
Контракт с прежним подрядчиком — ООО «Инжстрой» — был расторгнут в прошлом году. Застройщику предъявлены штрафные санкции в размере свыше 50 млн руб.
Краевые власти намерены объявить новый конкурс на достройку социально значимого объекта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.
Напомним, детская поликлиника в Кировском районе Перми начала возводиться ещё в 2017 году.
Контракт на 200 млн руб. был заключён в ноябре 2017 года с компанией из Московской области — ООО «Спецэлектромонтаж». Поликлинику должны были сдать в строй в июле 2018 года. Однако строительство больницы велось с отставанием в 140 дней, поэтому контракт впоследствии был расторгнут. С новым подрядчиком — ООО «Инжстрой» — контракт был заключён до конца 2019 года, когда объект уже должен был быть сдан в строй.
Но в октябре 2019 года минстрой Пермского края направил компании уведомление о расторжении контракта в связи с нарушением сроков строительства. Строительная готовность поликлиники на тот момент составляла 65%.
Отметим, детская поликлиника в Кировском районе Перми возводится по одному из двух типовых проектов, которые были разработаны в 2016 году. Тогда же было принято решение о строительстве семи детских поликлиник в Пермском крае, на эти цели было получено федеральное финансирование.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.