Дмитрий Енцов журналист Фигуранта дела о «кукле Путина» приговорили к двум годам колонии общего режима Поделиться Поделиться Твитнуть

Во вторник, 18 августа, в Ленинском районном суде Перми огласили приговор фигурантам уголовного дела о «кукле Путина».

Александра Шабарчина суд приговорил к двум годам колонии общего режима (гособвинение просило три года), Данилу Васильева — к одному году условно (гособвинение просило 1,5 года общего режима), а Александра Эткина суд оправдал (гособвинение просило для него два года общего режима), не найдя доказательств его вины.

Оглашение приговора было закрытым, при этом задержан один из сторонников обвиняемых.

Напомним, по версии следствия, в ноябре 2018 года трое молодых людей около остановки общественного транспорта «ЦУМ» поставили чучело с картонной маской президента Владимира Путина. Следственный комитет возбудил против троих фигурантов уголовное дело по статье «Хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору».

При этом эксперты, приглашённые в суд, посчитали что в надписи, которую «держала» кукла — «Военный преступник — Пыня», — есть признаки разжигания ненависти.

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